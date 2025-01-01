Меню
Ирина Круг
Ирина Круг

Ирина Круг

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новая программа Ирины Круг — «Ребята»

Ирина Круг, признанная российская певица, презентует новую программу «Ребята», в которой принимает участие ее сын, Александр Круг. Вместе они создают уникальный музыкальный опыт, наполняя концертный зал эмоциями и чувственностью.

Творчество Ирины Круг невозможно не узнать: её нежный и запоминающийся стиль, а также умение передавать душевные переживания привлекают миллионы поклонников. Песни артистки отличаются трогательными мелодиями и глубокими текстами. В её репертуаре можно встретить как современные хиты, такие как «Фамилия», «Формула счастья» и «Любовники», так и ставшие легендарными композиции вроде «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз» и «Дом на горе». Все они созданы с любовью и искренностью.

Премьеры и новые песни

В рамках нового концерта Ирина Круг также представит премьеры своих новых песен, которые, безусловно, порадуют слушателей. В её исполнении зрители получат возможность насладиться чувственными моментами и погрузиться в мир душевной музыки.

Специальный гость — Александр Круг

Особое внимание в программе будет уделено Александру Кругу, младшему сыну Михаила Круга. Он продолжает музыкальные традиции своего отца, обладая не только яркой внешностью, но и узнаваемым баритоном, который трогает сердца зрителей всех поколений. Александр исполнит не только хиты Михаила Круга, но и представит свои собственные композиции.

Концерт о любви и связи поколений

Программа Ирины и Александра Круг — это глубокая история о преемственности поколений и силе любви. Не упустите шанс увидеть этот уникальный концерт, который оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

