Незабываемый вечер с Ириной Круг на площадке MTC Live Лето в Москве

Ирина Круг — это имя, знакомое миллионам поклонников. Её творчество многогранно и неповторимо. Женственная, искренняя и запоминающаяся, она создала свой уникальный музыкальный стиль, который легко узнаваем с первых аккордов.

На предстоящем концерте в рамках МТС Live Лето, Ирина исполнит свои самые популярные хиты, такие как «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», а также уже полюбившиеся зрителям «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз». Этот вечер обещает быть ярким и запоминающимся!

Специальный гость

Не упустите возможность насладиться выступлением Александра Круга, который станет специальным гостем концерта. Этот дуэт способен покорить сердца зрителей и подарить незабываемые эмоции.

Танцы и летнее настроение

Приготовьтесь к настоящему празднику! Концерт будет полон зажигательных танцев и летнего настроения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Ждем вас на концерте Ирины Круг — это будет вечер, который вы запомните надолго!