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Ирина Круг
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ирина Круг

Ирина Круг

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с Ириной Круг на площадке MTC Live Лето в Москве

Ирина Круг — это имя, знакомое миллионам поклонников. Её творчество многогранно и неповторимо. Женственная, искренняя и запоминающаяся, она создала свой уникальный музыкальный стиль, который легко узнаваем с первых аккордов.

На предстоящем концерте в рамках МТС Live Лето, Ирина исполнит свои самые популярные хиты, такие как «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», а также уже полюбившиеся зрителям «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз». Этот вечер обещает быть ярким и запоминающимся!

Специальный гость

Не упустите возможность насладиться выступлением Александра Круга, который станет специальным гостем концерта. Этот дуэт способен покорить сердца зрителей и подарить незабываемые эмоции.

Танцы и летнее настроение

Приготовьтесь к настоящему празднику! Концерт будет полон зажигательных танцев и летнего настроения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Ждем вас на концерте Ирины Круг — это будет вечер, который вы запомните надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 3000 ₽

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