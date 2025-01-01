Ирина Круг. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Ирины Круг: историческая встреча поколений

МТС Live с гордостью представляет праздничный концерт, приуроченный к юбилею Ирины Круг. Зрителей ждут любимые композиции, которые сделали её настоящей народной артисткой.

«Юбилейный концерт» — это новая программа и новая глава в творческой жизни певицы, которую она открывает вместе со своим сыном Александром Кругом. Премьера программы состоится в Санкт-Петербурге, в Большом Концертном Зале «Октябрьский», в День Рождения артистки.

Творческий путь Ирины Круг

Творчество Ирины Круг многогранно и неповторимо. Женственный и запоминающийся стиль исполнения позволил ей создать уникальную музыкальную манеру, благодаря которой её песни сразу узнаваемы миллионами поклонников. Трогательные мотивы и осмысленные тексты пронизаны душевным сопереживанием и искренним счастьем.

Ирина Круг прекрасно осознаёт, что такое любовь, потери и расставания. Мастерица жанра шансона, она умело сочетает хиты сегодняшнего дня, такие как «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», с уже ставшими легендарными композициями: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». В новой программе также будут представлены премьеры, которые наверняка по достоинству оценят зрители.

Специальный гость: Александр Круг

Специальным гостем концерта станет Александр Круг, который продолжает семейную традицию. Он исполнит песни своего отца, Михаила Круга, и представит свои новые работы. Удивительным образом Александр унаследовал не только внешность и фамилию отца, но и его потрясающий баритон, способный затронуть сердца зрителей разных поколений.

Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир задушевной музыки вместе с Ириной и Александром Круг.