Ирина Круг. Юбилейный концерт
12+
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Ирины Круг в Екатеринбурге

МТС Live представляет праздничный концерт, приуроченный к юбилею Ирины Круг. Зрителей ждут любимые композиции, которые сделали Ирину действительно народной артисткой.

«Юбилейный концерт» — это новая программа и новая глава в творческой жизни Ирины Круг, которую певица открывает вместе со своим сыном Александром Кругом. Премьера состоится 29 марта 2026 года в Санкт-Петербурге, в Большом Концертном Зале «Октябрьский», в день рождения артистки.

Творческий путь Ирины Круг

Ирина Круг — яркая фигура на музыкальном небосклоне, обладающая уникальным стилем исполнения. Ее песни узнают миллионы поклонников с первых аккордов, а в ее творчестве чувствуется глубокая искренность и настоящие эмоции. Трогательные мотивы и осмысленные тексты пропитаны душевным сопереживанием и счастьем.

Ирина прошла через испытания любви, потерь и расставаний, что делает ее музыку еще более глубокой и трогающей. На ее концертах можно услышать как хиты, ставшие классикой, так и новые композиции, такие как «Подари любовь», «Фамилия» и «Выберу себя», а также легендарные «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз».

Специальный гость—Александр Круг

В этой концертной программе своего сына Александра Круга ждет особая роль. Он продолжит семейную традицию, исполнив песни своего отца, Михаила Круга, а также представит свои новые работы. Удивительным образом Александр унаследовал не только внешность, но и великолепный баритон, который трогает сердца зрителей разных поколений.

Ирина Круг переносит слушателей в свой завораживающий мир задушевной песни, и зрители могут быть уверены, что ее новый концерт станет настоящим праздником музыки и эмоций.

Расписание

Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 марта
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 1200 ₽

