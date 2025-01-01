Ирина Круг. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Ирины Круг в Екатеринбурге

МТС Live представляет праздничный концерт, приуроченный к юбилею Ирины Круг. Зрителей ждут любимые композиции, которые сделали Ирину действительно народной артисткой.

«Юбилейный концерт» — это новая программа и новая глава в творческой жизни Ирины Круг, которую певица открывает вместе со своим сыном Александром Кругом. Премьера состоится 29 марта 2026 года в Санкт-Петербурге, в Большом Концертном Зале «Октябрьский», в день рождения артистки.

Творческий путь Ирины Круг

Ирина Круг — яркая фигура на музыкальном небосклоне, обладающая уникальным стилем исполнения. Ее песни узнают миллионы поклонников с первых аккордов, а в ее творчестве чувствуется глубокая искренность и настоящие эмоции. Трогательные мотивы и осмысленные тексты пропитаны душевным сопереживанием и счастьем.

Ирина прошла через испытания любви, потерь и расставаний, что делает ее музыку еще более глубокой и трогающей. На ее концертах можно услышать как хиты, ставшие классикой, так и новые композиции, такие как «Подари любовь», «Фамилия» и «Выберу себя», а также легендарные «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз».

Специальный гость—Александр Круг

В этой концертной программе своего сына Александра Круга ждет особая роль. Он продолжит семейную традицию, исполнив песни своего отца, Михаила Круга, а также представит свои новые работы. Удивительным образом Александр унаследовал не только внешность, но и великолепный баритон, который трогает сердца зрителей разных поколений.

Ирина Круг переносит слушателей в свой завораживающий мир задушевной песни, и зрители могут быть уверены, что ее новый концерт станет настоящим праздником музыки и эмоций.