Восстанавливаем энергию в лектории «Прямая речь»

На встрече с психологом Ириной Ковалевой поговорим о том, как и почему мы теряем важный ресурс — энергию, а также о способах ее восстановления. Психологический ресурс — это сбалансированное и гармоничное состояние, в котором нам хочется радоваться жизни, создавать что-то хорошее и воплощать свои мечты. Это внутреннее состояние притягивает к нам положительные внешние обстоятельства.

К сожалению, многие из нас сегодня говорят: «Я не в ресурсе». Когда внутренние ресурсы истощены, они не восстановятся и извне. Почему это происходит? Можно ли вернуть утраченные силы? Как считает Ирина Ковалева, «мы теряем ресурсное состояние, когда испытываем негативные эмоции и сосредотачиваемся на безрадостных мыслях. Это одна из первых причин утраты энергии, которую обсуждаем на нашем тренинге». Чтобы удержать ресурсное состояние, важно научиться отслеживать свои эмоции и переживания.

Обсуждение с экспертом

На встрече мы рассмотрим социальные, поведенческие и психологические причины потери энергии и поиски путей к восстановлению жизненной силы. Пора возвращаться к полноценной и радостной жизни, наполненной вдохновением и достижениями!

О лекторе

Ирина Ковалева — мотивационный психолог с более чем 30-летним опытом практики. Она является автором собственной методики в области позитивной психологии, а также курсов и мотивационных программ для крупных российских компаний.

Информация о мероприятии

Продолжительность: около 1 часа 30 минут

Рекомендуемый возраст: 16+

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к мероприятию онлайн.