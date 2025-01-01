Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Irina Islam и Кo
Киноафиша Irina Islam и Кo

Irina Islam и Кo

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неповторимый концерт Irina Islam в Нижнем Новгороде

На каждом своем концерте Irina Islam оставляет всю себя, раздавая невероятную энергетику, а зрители отвечают ей взаимностью. Артистка известна своими зажигательными хитами, которые уже завоевали сердца миллионов поклонников.

Хиты и новые проекты

В программе концерта прозвучат знаковые треки, такие как «Танцевать» (remix), «Беги девочка», «Мы влюблены», а также «Независимая», созданная в сотрудничестве с группой Лето Wdwoem. Помимо этого, зрители смогут насладиться песнями «Ёлка горит как твои глаза» и «Человеком быть просто», которые стали настоящими хитами и подняли Irina Islam на высокие строки музыкальных чартов.

Творческое развитие

Творческие проекты с известным композитором Алексеем Хитманом оказали значительное влияние на развитие певицы. Она продолжает полностью отдавать себя сцене, обеспечивая зрителям незабываемые эмоции на каждом выступлении.

Концертные события

Концерты Irina Islam — это всегда невероятная энергия и харизма артистки, покорившей зрителей по всей России. На предстоящем концерте вместе с ее командой вы сможете окунуться в мир музыки, которая не оставит вас равнодушными.

Танцевальная зона и атмосфера

В этот вечер для тех, кто хочет танцевать, будут организованы дополнительные зоны. Не забудьте прийти за 30 минут до начала мероприятия, чтобы настроиться на волну ярких ощущений и незабываемых впечатлений!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 7 марта
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
18:30 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
30 ноября в 15:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Summer Jazz
12+
Джаз
Summer Jazz
29 августа в 20:30 Планетарий
от 1300 ₽
Shaman
6+
Поп
Shaman
27 марта в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше