Ирина и Александр Круг
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Новая программа Ирины Круг и Александра Круга

«Ребята» — это свежий проект Ирины Круг, который артистка представляет в партнерстве со своим сыном Александром Кругом. Творчество Ирины уникально и неповторимо: ее женственный стиль и манера исполнения сделали ее песни узнаваемыми для миллионов поклонников с первых аккордов.

Мир чувств и эмоций

Трогающие мотивы и осмысленные тексты Ирины пропитаны душевным сопереживанием, в которых угадывается и счастье, и горечь утрат. Артистка мастерски сочетает разные жанры, но всегда остается верной шансону. В ее репертуаре как новые хиты — «Фамилия», «Формула счастья», «Любовники», так и легендарные произведения: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз», «Дом на горе»...

Премьеры и уникальность

В новой программе ожидаются премьеры песен, которые, несомненно, будут оценены слушателями. Выбирая композиции сердцем, Ирина Круг погружает зрителей в свой мир задушевной музыки. Она обладает чувственным, запоминающимся голосом и дарит тепло и очарование, что оставляет глубокий след в сердцах зрителей.

Специальный гость программы

Особым гостем концерта станет Александр Круг. Его удивительное сходство с отцом, Михаилом Кругом, бросается в глаза, но не только внешность объединяет отца и сына. Александр также обладает приятным баритоном, способным тронуть души и сердца зрителей всех поколений. Он исполнит любимые хиты своего отца и представит собственные новые песни.

Тема преемственности и любви

Программа Ирины и Александра Круг посвящена преемственности поколений и любви. Этот уникальный концерт станет событием, которое нельзя пропустить!

Январь
5 января понедельник
18:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 3000 ₽

