Ирина и Александр Круг
Киноафиша Ирина и Александр Круг

Ирина и Александр Круг

Возраст 6+

Ирина Круг и Александр Круг: Концерт в Уфе

В этом году в Уфе пройдет незабываемый концерт Ирины Круг и ее сына Александра. Этот творческий вечер станет уникальной возможностью погрузиться в мир шансона, исполняя легендарные песни Михаила Круга.

Наследие Михаила Круга

Ирина Круг, ставшая вдовой знаменитого исполнителя, продолжила его дело после трагической гибели мужа. Унаследовав его музыкальное наследие, она начала исполнять его песни, которые полюбились многим поклонникам шансона. Ее выступления быстро завоевали популярность, и сейчас она является одной из ведущих фигур в этом жанре.

Творческий путь

Расширяя свой репертуар, Ирина обрела оригинальный стиль и уникальное звучание. Она не только исполняет известные хиты Михаила Круга, но и создает собственные композиции, отражающие ее личные переживания и чувства. С каждым новым концертом она подтверждает статус настоящей сенсации в мире авторской музыки.

Что ожидать от концерта

Концерт в Уфе обещает быть насыщенным и ярким. Зрители смогут насладиться как любимыми хитами, так и новыми временем проверенными песнями. Это встреча не только с музыкой, но и с историей, которую Ирина и Александр Круг продолжают воплощать на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого восхитительного музыкального события.

Уфа, 27 ноября

Уфа, 27 ноября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 2000 ₽

