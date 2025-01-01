Меню
Ирина и Александр Круг
О концерте/спектакле

Неповторимый мир Ирины и Александра Круг. Концерт в Москве

«Мы с тобой» — это не просто программа, а новая глава в творческой жизни Ирины Круг, которую она открывает вместе со своим сыном Александром. Творчество Ирины уникально и неповторимо. Женственная и запоминающаяся, она создала свой собственный музыкальный стиль, который узнаваем миллионами поклонников с первых аккордов.

Музыка, полная эмоций

Песни Ирины Круг пронизаны трогательными мотивами и осмысленными текстами, которые отражают душевные переживания и всеобъемлющее счастье. Она прекрасно знает, что такое любовь, потери и расставания. Ирина умело сочетает различные жанры, оставаясь верной главному из них — шансону.

В новой программе зрителей ждут как хиты, уже ставшие легендарными, такие как «Тебе моя последняя любовь», «Королева» и «Букет из белых роз», так и премьеры песен, которые обязательно порадуют слушателей.

Сын как продолжение традиций

Специальным гостем новой программы станет Александр Круг. Удивительным образом младший сын Михаила Круга унаследовал не только внешность и фамилию отца, но и приятный баритон, который волнует души зрителей всех поколений. Александр исполнит не только полюбившиеся хиты своего отца, но и представит новые песни.

Концерт, который нельзя пропустить

Программа Ирины и Александра Круг — это история о преемственности поколений и любви. Это уникальный концерт, который оставит след в сердцах зрителей. Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир задушевной песни!

Расписание

17 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
10 февраля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
5 мая
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
25 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Стриптиз шоу
18+
Стриптиз шоу
19 сентября в 23:00 Macho
от 10000 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
7 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
