Спектакль Ирина Хакамада. Творческий вечер

Ирина Хакамада: «Дао жизни. Три шага к успеху»

9 июня 2025 года на сцене Московского Дворца Молодежи пройдет мастер-класс известного бизнес-тренера, писателя и публициста Ирины Хакамада. Это событие стало традицией, и в этот раз аудитория ждет особенный бестселлер на тему «Дао жизни. Три шага к успеху».

О чем мастер-класс?

Ирина Хакамада поделится своим уникальным рецептом успеха, который сочетает восточную философию с западными бизнес-подходами и элементами российской культуры. Участники смогут узнать, как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым.

Программа мероприятия

Критерии и принципы успеха: важные инструменты на пути к цели.

Качество личности в 21 веке: интеллект, дух и физика.

Методы формирования суперличности.

Навыки и умения качественной личности.

Как повысить самооценку и избавиться от страхов, перегрузок и депрессии.

Борьба с прокрастинацией: эффективные стратегии.

Дао жизни: путь к себе.

Не пропустите!

Это уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Встречаемся 9 июня в Московском Дворце Молодежи!