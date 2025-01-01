Спектакль Ирина Хакамада. Творческий вечер

9 июня 2025 года на сцене Московского Дворца Молодежи пройдет мастер-класс известного бизнес-тренера, писателя и публициста Ирины Хакамада. Это событие стало традицией, и в этот раз аудитория ждет особенный бестселлер на тему «Дао жизни. Три шага к успеху».
Ирина Хакамада поделится своим уникальным рецептом успеха, который сочетает восточную философию с западными бизнес-подходами и элементами российской культуры. Участники смогут узнать, как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым.
Это уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Встречаемся 9 июня в Московском Дворце Молодежи!