Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Ирина Хакамада. Творческий вечер

Спектакль Ирина Хакамада. Творческий вечер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ирина Хакамада: «Дао жизни. Три шага к успеху»

9 июня 2025 года на сцене Московского Дворца Молодежи пройдет мастер-класс известного бизнес-тренера, писателя и публициста Ирины Хакамада. Это событие стало традицией, и в этот раз аудитория ждет особенный бестселлер на тему «Дао жизни. Три шага к успеху».

О чем мастер-класс?

Ирина Хакамада поделится своим уникальным рецептом успеха, который сочетает восточную философию с западными бизнес-подходами и элементами российской культуры. Участники смогут узнать, как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым.

Программа мероприятия

  • Критерии и принципы успеха: важные инструменты на пути к цели.
  • Качество личности в 21 веке: интеллект, дух и физика.
  • Методы формирования суперличности.
  • Навыки и умения качественной личности.
  • Как повысить самооценку и избавиться от страхов, перегрузок и депрессии.
  • Борьба с прокрастинацией: эффективные стратегии.
  • Дао жизни: путь к себе.

Не пропустите!

Это уникальная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Встречаемся 9 июня в Московском Дворце Молодежи!

Исполнители
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше