Бизнес мастер-класс с Ириной Хакамадой

Ирина Хакамада, известный российский политик и бизнес-тренер, приглашает всех желающих на свой мастер-класс. На мероприятии участники смогут ознакомиться с эффективными методами ведения переговоров.

О чем будет мастер-класс?

В программе запланированы следующие темы:

Как вести дискуссии и переговоры?

Как добиться своего?

С чего начать и к чему идти?

Как повлиять на эмоциональное состояние оппонента?

Как добиться симпатии?

Как распознать манипуляцию?

Как защититься от психологического давления?

Как сделать позицию более устойчивой?

Что делать, если вам навязывают невыгодные условия?

Как всегда находить аргументы и эффектно направлять партнера?

Что считать результатом?

Приглашение к участию

Не упустите возможность повысить свои навыки в ведении переговоров! Приходите с супругами, друзьями и коллегами, чтобы совместно изучить стратегии и техники, которые могут оказать значительное влияние на вашу профессиональную жизнь.