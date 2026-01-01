Бизнес мастер-класс с Ириной Хакамадой
Ирина Хакамада, известный российский политик и бизнес-тренер, приглашает всех желающих на свой мастер-класс. На мероприятии участники смогут ознакомиться с эффективными методами ведения переговоров.
О чем будет мастер-класс?
В программе запланированы следующие темы:
- Как вести дискуссии и переговоры?
- Как добиться своего?
- С чего начать и к чему идти?
- Как повлиять на эмоциональное состояние оппонента?
- Как добиться симпатии?
- Как распознать манипуляцию?
- Как защититься от психологического давления?
- Как сделать позицию более устойчивой?
- Что делать, если вам навязывают невыгодные условия?
- Как всегда находить аргументы и эффектно направлять партнера?
- Что считать результатом?
Приглашение к участию
Не упустите возможность повысить свои навыки в ведении переговоров! Приходите с супругами, друзьями и коллегами, чтобы совместно изучить стратегии и техники, которые могут оказать значительное влияние на вашу профессиональную жизнь.