Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ирина Хакамада. Айкидо деловых переговоров
Билеты от 5750₽
Киноафиша Ирина Хакамада. Айкидо деловых переговоров

Ирина Хакамада. Айкидо деловых переговоров

16+
Возраст 16+
Билеты от 5750₽

О выставке

Бизнес мастер-класс с Ириной Хакамадой

Ирина Хакамада, известный российский политик и бизнес-тренер, приглашает всех желающих на свой мастер-класс. На мероприятии участники смогут ознакомиться с эффективными методами ведения переговоров.

О чем будет мастер-класс?

В программе запланированы следующие темы:

  • Как вести дискуссии и переговоры?
  • Как добиться своего?
  • С чего начать и к чему идти?
  • Как повлиять на эмоциональное состояние оппонента?
  • Как добиться симпатии?
  • Как распознать манипуляцию?
  • Как защититься от психологического давления?
  • Как сделать позицию более устойчивой?
  • Что делать, если вам навязывают невыгодные условия?
  • Как всегда находить аргументы и эффектно направлять партнера?
  • Что считать результатом?

Приглашение к участию

Не упустите возможность повысить свои навыки в ведении переговоров! Приходите с супругами, друзьями и коллегами, чтобы совместно изучить стратегии и техники, которые могут оказать значительное влияние на вашу профессиональную жизнь.

Исполнители
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада

Купить билет на выставка Ирина Хакамада. Айкидо деловых переговоров

Помощь с билетами
Сентябрь
8 сентября вторник
19:00
Пространство «АКИ.лаб» Москва, Б.Никитская, 17, стр. 2
от 5750 ₽

В ближайшие дни

История одного экспоната. Собирание земель русских
0+
Исторические выставки

История одного экспоната. Собирание земель русских

12 августа в 09:00 Музей-заповедник «Коломенское»
Билеты
Экзопланеты. В поисках новой Земли
6+
Лекция Интерактивный Новые медиа

Экзопланеты. В поисках новой Земли

12 августа в 12:40 Планетарий
Билеты
Планеты Солнечной системы
6+
Лекция Интерактивный

Планеты Солнечной системы

12 августа в 11:20 Планетарий
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше