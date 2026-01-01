Спектакль Ирина Горбачёва. Почему я?

Ирина Горбачёва. Почему я?
18+
Творческий проект Ирины Горбачевой на сцене МТС Live Холл Нижний Новгород

В МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет уникальный проект Ирины Горбачевой, основанный на реальных событиях её жизни. В центре сюжета — вопросы, которые каждый из нас задает на разных жизненных этапах: «Кто виноват?», «Что делать?», «Почему я?»

Ирина Горбачёва искренне делится историями о любви, а также драматическими и комедийными эпизодами, которые формируют её личность. Это постановка для тех, кто ценит откровенные исповеди и личные истории.

Искренний разговор о судьбе

Каждое время предъявляет к нам свои вопросы. Задавая их, Ирина Горбачёва пытается разобраться, в какой точке своей жизни она сейчас находится, от чего ей стоит избавиться, а что принять полностью. В этой искренней беседе артистка исследует, какая настоящая она — как артистка, дочь, женщина.

Спектакль «Почему Я?» — это разговор о судьбе в условиях максимальной уязвимости, без лишней дистанции со зрителем. В нём раскрываются темы любви, комедии и драмы, а также важные эпизоды из реальной жизни, которые создают многогранную картину личности.

Творческая команда

Авторы проекта: Ирина Горбачёва и Сергей Яковлев. Режиссёр-постановщик — Андрей Фомин. Продюсеры — Иван Жидков и Андрей Фомин. Художник-постановщик и художник по костюмам — Александра Карпейкина. Композитор — Марк Кондратьев. Хореограф — Екатерина Горячева. Художник по свету — Георгий Новиков.

В ролях
Ирина Горбачева
Сентябрь
17 сентября четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2800 ₽

