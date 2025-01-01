Меню
Ирина Ежова
Билеты от 2200₽
Киноафиша Ирина Ежова

Ирина Ежова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте

Праздничный концерт Ирины Ежовой в O'Connell's Pub

В уютном O'Connell's Pub состоится праздничный концерт Ирины Ежовой, посвящённый всем женщинам. Это событие обещает быть незабываемым, ведь в программе представлены как известные хиты певицы, так и песни из её нового альбома.

Знакомые хиты

Поклонники Ирины смогут насладиться любимыми композициями, такими как «Курносая», «Пьяная» и «Малолетка». Эти треки, завоевавшие сердца слушателей, создадут особую атмосферу на концерте.

Новый альбом

Кроме того, зрителям представят песни из свежего альбома, что станет отличной возможностью услышать новые хиты вживую. Ирина Ежова известна своим ярким и энергичным стилем, поэтому живое выступление обязательно оставит яркие впечатления.

Кому стоит посетить концерт?

Концерт станет настоящим подарком для поклонников её творчества и любителей живой музыки. Уютная атмосфера O'Connell's Pub дополнит впечатления от выступления.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и поддержать талантливую артистку!

Март
8 марта воскресенье
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 2200 ₽

