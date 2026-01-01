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Ирина Дубцова
Киноафиша Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

12+
Возраст 12+

О концерте

Ирина Дубцова на сцене Пермской филармонии

Ирина Дубцова, поэт, композитор и певица, готова порадовать своих поклонников новым спектаклем. Она является одной из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде. Творчество Ирины близко многим, что подтверждает её всенародная любовь.

Творческий путь Ирины

Дубцова — многократная лауреатка престижных музыкантских наград, включая «Муз-ТВ» и «Золотой Граммофон». Она также была признана певицей года по версии RU.TV и обладательницей наград на телефестивале «Песня года».

Значимые достижения

Неоднократная победительница «Шансона года» за дуэт с Любовью Успенской и участница успешных проектов, таких как «Фабрика звезд 4» и «Точь-в-точь» на Первом канале, Ирина продолжает удивлять публику своим талантом.

Не упустите возможность увидеть живое выступление Ирины Дубцовой и насладиться её музыкой в новой постановке. Это будет событие, которое обязательно запомнится!

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 2000 ₽

Фотографии

Ирина Дубцова

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