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Ирина Дубцова
Киноафиша Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Ирины Дубцовой

В этом сезоне на сцене театра вас ждет удивительное представление с участием Ирины Дубцовой. Певица, поэт и композитор, она завоевала сердца зрителей своим талантом и харизмой.

Ирина Дубцова — это не просто исполнительница, но и многократный лауреат престижных музыкальных наград, таких как «Муз-ТВ» и «Золотой Граммофон». Ее песни близки и понятны многим, и это лишь подтверждает всенародную любовь к ее творчеству.

Творческий путь

С момента победы на «Фабрике звезд 4» Ирина завоевала популярность в России и за ее пределами. Она также стала победительницей телевизионных шоу, таких как «Точь-в-точь», где продемонстрировала свои уникальные вокальные способности и сценический талант.

Что ожидать от спектакля

Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, с удивительными музыкальными номерами и захватывающим сценарием. Зрители смогут насладиться не только любимыми хитами Ирины, но и оригинальными композициями, которые сделают вечер поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и увидите Ирина Дубцову в новом свете!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
8 сентября вторник
18:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
9 сентября среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
3 октября суббота
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
9 октября пятница
19:00
МТС Live Холл Самара (ех. КРЦ «Звезда») Самара, Ново-Садовая, 106г
12 октября понедельник
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
14 октября среда
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3

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