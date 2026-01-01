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Ирина Дубцова
Киноафиша Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Ирины Дубцовой в Зимнем театре Сочи

Концерт Ирины Дубцовой — это уникальное зрелище, полное энергии и творческого самовыражения. Известная поэтесса, композитор и исполнительница всегда радует своих поклонников яркими выступлениями с живыми музыкантами и шоу-балетом.

Ирина Дубцова обладает высоким исполнительским мастерством и безупречным вкусом. В её репертуаре — хиты, любимые многими, а также новые композиции, которые не оставят равнодушными зрителей. Все концерты проходят в формате живого звучания, что добавляет неповторимого шарма каждому выступлению.

Приходите насладиться вечерней атмосферой и невероятным вокалом Ирины Дубцовой!

Исполнители
Ирина Дубцова

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 2000 ₽

Фотографии

Ирина Дубцова

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