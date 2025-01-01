Концерт Ирины Дубцовой в Soho Rooms

Приглашаем вас на незабываемый концерт Ирины Дубцовой, который состоится в Soho Rooms! Это всегда зрелищное и профессиональное шоу, наполненное удивительной энергией, живыми музыкантами и шоу-балетом.

Энергия и талант

Ирина Дубцова — поэт, композитор и певица с высоким исполнительским мастерством. Её репертуар покорил сердца миллионов, а каждое выступление наполняет зал бесконечными эмоциями. Ожидайте не только хиты, но и удивительные творческие достижения артистки.

Дресс-код и особые условия

Не забудьте, что на мероприятии действует дресс-код: желаемый стиль — коктейль. Также предусмотрен фейсконтроль, поэтому позаботьтесь о соответствующих документах.

Время и место

Сбор гостей начнётся в 22:00, а выход Ирины Дубцовой на сцену намечен около 01:00. Мы ждём вас по адресу: Саввинская.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на мероприятие допускаются только лица старше 18 лет.

Не пропустите возможность зарядиться позитивом и отличным настроением вместе с Иреной Дубцовой!