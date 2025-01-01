Меню
Сольный концерт Ирины Дубцовой в Краснодаре

Ирина Дубцова — певица, поэт и композитор, чье творчество завоевало сердца миллионов поклонников. Она является одной из самых ярких и интересных исполнительниц на российской эстраде.

Творчество, близкое каждому

Песни Ирины понятны и близки людям, независимо от их географического положения. Это подчеркивает всенародную любовь к этой талантливой девушке, которая своими выступлениями наполняет сердца слушателей положительной энергией.

Не упустите возможность!

Следите за анонсами ее концертов и спектаклей, ведь каждое выступление — это уникальное событие, которое стоит увидеть. Ирина Дубцова продолжает радовать публику новыми композициями и яркими шоу, которые надолго остаются в памяти.

Приходите и окунитесь в мир музыки, который объединяет людей разных культур и традиций!

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 сентября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 2000 ₽

