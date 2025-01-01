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Ирина Богушевская
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ирина Богушевская

Ирина Богушевская

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Знаменитая певица с уникальным стилем

Ирина Богушевская, автор и исполнитель песен, поэтесса и композитор, приглашает вас на волшебный концерт в Академ Джаз Клуб! За плечами Ирины — красный диплом философского факультета МГУ, а её сочинения полны глубины и философского осмысления жизни.
Страна впервые познакомилась с Ириною в музыкальных паузах летней серии игр клуба «Что? Где? Когда?», когда вышла её первая сольная пластинка «Книга Песен», где переплелись кабаре и джаз. Ирина Богушевская заняла свою нишу на эстраде, завоевав любовь публики своими композициями, которые не вписываются в привычные жанры: это не рок, не поп-музыка и не фолк. Если бы понятие «шансон» ассоциировалось только с его французскими корнями, то «модерн-шансон» мог бы быть точным определением стиля Ирины.

Авторская лирика и оркестровые аранжировки
В репертуаре Ирины всегда преобладает её авторская поэзия. Её лирические композиции, требующие широкого оркестрового сопровождения, звучат изысканно и свежо. Выступления Ирины Богушевской наполнены авторской лирикой, которая берёт за душу и позволяет почувствовать всю прелесть её жизни, наполненной иронией и романтизмом.

Концерт в Академ Джаз Клубе
Этим вечером Ирина Богушевская исполнит свою мечту — делиться любимой музыкой с теми, кто умеет радоваться жизни! Спешите на этот незабываемый концерт и приобщитесь к прекрасному, друзья!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1800 ₽
15 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1800 ₽
7 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1800 ₽
10 декабря
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Ирина Богушевская Ирина Богушевская

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