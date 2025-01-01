Знаменитая певица с уникальным стилем

Ирина Богушевская, автор и исполнитель песен, поэтесса и композитор, приглашает вас на волшебный концерт в Академ Джаз Клуб! За плечами Ирины — красный диплом философского факультета МГУ, а её сочинения полны глубины и философского осмысления жизни.

Страна впервые познакомилась с Ириною в музыкальных паузах летней серии игр клуба «Что? Где? Когда?», когда вышла её первая сольная пластинка «Книга Песен», где переплелись кабаре и джаз. Ирина Богушевская заняла свою нишу на эстраде, завоевав любовь публики своими композициями, которые не вписываются в привычные жанры: это не рок, не поп-музыка и не фолк. Если бы понятие «шансон» ассоциировалось только с его французскими корнями, то «модерн-шансон» мог бы быть точным определением стиля Ирины.

Авторская лирика и оркестровые аранжировки

В репертуаре Ирины всегда преобладает её авторская поэзия. Её лирические композиции, требующие широкого оркестрового сопровождения, звучат изысканно и свежо. Выступления Ирины Богушевской наполнены авторской лирикой, которая берёт за душу и позволяет почувствовать всю прелесть её жизни, наполненной иронией и романтизмом.

Концерт в Академ Джаз Клубе

Этим вечером Ирина Богушевская исполнит свою мечту — делиться любимой музыкой с теми, кто умеет радоваться жизни! Спешите на этот незабываемый концерт и приобщитесь к прекрасному, друзья!