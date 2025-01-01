Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт
Киноафиша Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт

Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний концерт Ирины Алёшиной в КЦ «Дом Шрёдера»

В уютном пространстве КЦ «Дом Шрёдера» вас ждёт незабываемый новогодний концерт с участием яркой исполнителя, Ирины Алёшиной. В программе вечера — изящные арии и трогательные романсы из известных опер и оперетт, которые создадут праздничную атмосферу.

Программа концерта

Вы сможете насладиться великолепными музыкальными произведениями, включая:

  • «Выходная ария Сильвы», «Песня Сильвы» Имре Кальмана
  • «Здесь хорошо» — романс Рахманинова
  • «На холмах Грузии» Римского-Корсакова
  • «Дороги любви» — Пуленк
  • «Ария Далилы» Камиля Сен-Санса
  • «Хабанера» и «Сегедилья» из оперы «Кармен» Бизе
  • «Ах эти черные глаза» и «Всё что было» Петра Лещенко
  • «Вальс» Дунаевского и другие произведения

Исполнители

  • Ирина Алёшина — сопрано
  • Юрий Гончаров — концертмейстер

Продолжительность

Концерт пройдет в одном отделении, без антракта, и продлится 1,5 часа.

Не упустите возможность погрузиться в мир оперного искусства и насладиться музыкальными шедеврами в исполнении Ирины Алёшиной, чье колоритное сопрано вызовет восторг у каждого зрителя!

Купить билет на концерт Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

В ближайшие дни

Happy new jazz / Новогодний джаз
6+
Джаз
Happy new jazz / Новогодний джаз
3 января в 19:00 Международная академия музыки Елены Образцовой
от 1600 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
15 января в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Цыганский музыкальный театр Романа Лиманского. Новогодний гала-концерт «Цыганские звезды России»
6+
Поп
Цыганский музыкальный театр Романа Лиманского. Новогодний гала-концерт «Цыганские звезды России»
10 декабря в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше