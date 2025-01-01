Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт

Новогодний концерт Ирины Алёшиной в КЦ «Дом Шрёдера»

В уютном пространстве КЦ «Дом Шрёдера» вас ждёт незабываемый новогодний концерт с участием яркой исполнителя, Ирины Алёшиной. В программе вечера — изящные арии и трогательные романсы из известных опер и оперетт, которые создадут праздничную атмосферу.

Программа концерта

Вы сможете насладиться великолепными музыкальными произведениями, включая:

«Выходная ария Сильвы», «Песня Сильвы» Имре Кальмана

«Здесь хорошо» — романс Рахманинова

«На холмах Грузии» Римского-Корсакова

«Дороги любви» — Пуленк

«Ария Далилы» Камиля Сен-Санса

«Хабанера» и «Сегедилья» из оперы «Кармен» Бизе

«Ах эти черные глаза» и «Всё что было» Петра Лещенко

«Вальс» Дунаевского и другие произведения

Исполнители

Ирина Алёшина — сопрано

— сопрано Юрий Гончаров — концертмейстер

Продолжительность

Концерт пройдет в одном отделении, без антракта, и продлится 1,5 часа.

Не упустите возможность погрузиться в мир оперного искусства и насладиться музыкальными шедеврами в исполнении Ирины Алёшиной, чье колоритное сопрано вызовет восторг у каждого зрителя!