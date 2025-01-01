Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт

В уютном пространстве КЦ «Дом Шрёдера» вас ждёт незабываемый новогодний концерт с участием яркой исполнителя, Ирины Алёшиной. В программе вечера — изящные арии и трогательные романсы из известных опер и оперетт, которые создадут праздничную атмосферу.
Вы сможете насладиться великолепными музыкальными произведениями, включая:
Концерт пройдет в одном отделении, без антракта, и продлится 1,5 часа.
Не упустите возможность погрузиться в мир оперного искусства и насладиться музыкальными шедеврами в исполнении Ирины Алёшиной, чье колоритное сопрано вызовет восторг у каждого зрителя!