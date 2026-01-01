Ирина Аксёнова: Трибьют Джорджу Гершвину

Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Вечер джаза с Ириной Аксёновой в Клубе Алексея Козлова

Джордж Гершвин — гений, который соединил академическую традицию с джазом, создав неповторимый стиль. Его музыка полна энергии Бродвея, меланхолии блюза и глубины симфонической классики.

Ирина Аксёнова, известная своим уникальным тембром голоса, готовит для зрителей атмосферу «ревущего» джаза 1920-1940-х годов. В её исполнении прозвучат фрагменты из оперы «Порги и Бесс», включая легендарное «Summertime», а также хиты из мюзиклов, такие как «I Got Rhythm» и «Embraceable You».

Ирина Аксёнова

Ирина — одна из ведущих джазовых певиц Волгограда и победительница конкурса «Голос Волгограда». Она является автором и вокалисткой популярных региональных проектов «Призрак Джаза» и «Джаз на Волге». Также Аксёнова — лауреат международного джазового фестиваля «Jazz Birds» и финалистка «Великолепной Десятки». Помимо музыкальной карьеры, она является педагогом и руководителем волгоградского филиала «Svarovskaya Jazz Vocal School».

Музыканты проекта

На сцену вместе с Ириной выйдут:

  • Руслан Воротников — мультиинструменталист, лауреат 13 первых премий на международных и всероссийских конкурсах, обладатель гран-при «Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа».
  • Ксения Савченко — контрабасистка и композитор, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лидер «Jazzhouse Trio».
  • Павел Тимофеев — барабанщик, лауреат различных джазовых конкурсов. С 2000-го года участник трио Даниила Крамера, с 2010-го — группы «Несчастный Случай», а с 2014-го ведёт собственный проект «Ураганный Джаз».

Не пропустите возможность насладиться уникальным концертом, который подарит вам незабываемые эмоции и великолепные музыкальные впечатления! Вход по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

Июнь
23 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

