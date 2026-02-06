Оповещения от Киноафиши
Ирек Нугуманов
Киноафиша Ирек Нугуманов

Ирек Нугуманов

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство музыки и танца в Уфе

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где зрители смогут насладиться не только музыкой, но и мастерством исполнения. Ирек Нугуманов известен своей способностью создавать эмоциональные связи с аудиторией, и этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Репертуар

На концерте зрители смогут услышать не только популярные хиты, но и редкие композиции, которые позволят глубже оценить талант артиста. Слушатели смогут насладиться как лирическими мелодиями, так и зажигательными танцевальными номерами, которые, безусловно, поднимут настроение.

Не упустите шанс

Не забудьте проверить расписание и приобрести билеты заранее, чтобы стать частью этого незабываемого музыкального события. Концерт Иреке Нугуманова — это отличная возможность провести время в компании друзей и насладиться живой музыкой в самом сердце Уфы.

Март
22 марта воскресенье
19:00
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58

