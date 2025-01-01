Меню
Иранская конференция
Спектакль Иранская конференция

Спектакль Иранская конференция

16+
Режиссер Антон Рабецкий
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

«Иранская конференция» — это постановка по пьесе Ивана Вырыпаева, исследующая экзистенциальные вопросы, волнующие современное общество.

О спектакле

Театр Новая Актёрская Школа создает светлый мир, отражая общую мечту через спектакли, которые помогают зрителям осмыслить реальность, сделать её понятной и безопасной. Постановки направлены на то, чтобы дать зрителям смелость быть собой и мечтать, несмотря на внешние информационные шумы и помехи страха и боли.

В «Иранской конференции» рассматриваются пульсирующие экзистенциальные вопросы о цели, свободе, выборе, космосе, духовности, любви и жизни. Спектакль, при видимом отсутствии динамики, погружает в глубокие размышления и предлагает зрителям задаться важными вопросами о своем существовании и месте в мире.

Атмосфера и исполнение

Монологи в спектакле завораживают и откликаются в сердце. Они помогают зрителям прожить острые моменты с глубинной простотой и вечным смыслом. Эта постановка обещает оставить глубокий след в душах зрителей, предоставляя возможность не только наблюдать, но и чувствовать, и размышлять о важных аспектах жизни.

Не упустите возможность увидеть «Иранскую конференцию» — спектакль, который может изменить восприятие жизни и подтолкнуть к новым размышлениям о сущности человеческого бытия.

Расписание

