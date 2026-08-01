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Иракли
Билеты от 500₽
Киноафиша Иракли

Иракли

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт Иракли в Москве: последние аккорды лета

Голос, который не нуждается в представлении, снова готов порадовать своих поклонников. Иракли, известный своими трогательными песнями о любви, проведет концерт на Летнем Дворе Профсоюза 29 августа.

В программе вечера прозвучат известные хиты, такие как «Лондон-Париж», «Капли абсента» и «Вова-чума». Эти композиции уже давно стали частью музыкального наследия и вызывали неподдельный интерес у слушателей. Иракли всегда пел о чувствах искренне, создавая атмосферу, в которой приятно находиться.

Концерт пройдет под открытым небом в теплый вечер конца августа. Это отличный шанс насладиться живым исполнением любимых песен и провести последний летний вечер в компании с отличной музыкой. Август подходит к концу, но не в эту субботу — в этот вечер все заботы и тревоги останутся за пределами Летнего Двора.

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Август
29 августа суббота
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
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