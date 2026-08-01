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Iowa
Киноафиша Iowa

Iowa

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы Iowa в Зелёном театре

В Воронеже, в уютном Зелёном театре, пройдет концерт популярной группы Iowa. Каждый выступление коллектива — это не просто концерт, а честный разговор с аудиторией, наполненный энергетическим обменом. Iowa уходит далеко за пределы стандартного музыкального опыта.

Музыкальные достижения и атмосфера

Группа является лауреатом таких значимых музыкальных премий, как «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «RU.TV» и «Российская национальная музыкальная премия». Благодаря этому Iowa сохранила свою уникальную атмосферу и искренность, продолжая определять звучание целого поколения. Их музыка искренняя и глубокая, что делает концерты особенно привлекательными для истинных ценителей.

Кому стоит посетить концерт

Концерт группы Iowa обязательно понравится всем поклонникам настоящей и глубокой музыки. Здесь каждый сможет услышать что-то важное для себя, а атмосфера живого выступления сделает этот вечер незабываемым.

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В других городах
Август
27 августа четверг
20:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10

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