Сольный концерт группы iOstra: новая волна тяжелой музыки

15 ноября группа iOstra представит большой сольный концерт в Москве. На сцене прозвучат все самые громкие хиты коллектива, а также полюбившиеся кавер-версии популярных треков разных времен.

О группе

iOstra — новое имя на острие современной тяжелой сцены. Их музыка — это не просто копия старых образцов; они ломают шаблоны и создают уникальное звучание. Гремучая смесь металкора, пост-хардкора, альтернативы и поп-мелодий вызывает сильные эмоции, способные как разбить, так и исцелить.

Музыканты iOstra

На вокале — Павел Крюков, обладающий голосом, который способен в одно мгновение завыть по-чёрному, а в следующее — тронуть до глубины души искренностью. За гитарной стеной стоит Никита Жуковский, созданный для того, чтобы рубить риффы, от которых дрожат мониторы. Артём Пудиков добавляет грува, обеспечивая хребет и мясо в каждой ноте, а Виталя Беленко ведет бой на барабанах, каждая партия которого звучит как выстрел.

Энергия на сцене

На сцене iOstra царит чистая энергия, злость, надрыв и красота. Каждое выступление группы напоминает последнюю главу дневника, сожженную на глазах у публики. Уже сейчас они успели прогреметь своими мощными каверами, разлетевшимися по TikTok и стриминговым платформам.

Свой звук и свое слово

Главная ценность iOstra — это их уникальный саунд и неординарное слово, а также уверенное место в тяжёлой музыке нового поколения. iOstra — это не мода, это чувство, которое невозможно выключить.