Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
iOstra
Киноафиша iOstra

iOstra

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт группы iOstra: новая волна тяжелой музыки

15 ноября группа iOstra представит большой сольный концерт в Москве. На сцене прозвучат все самые громкие хиты коллектива, а также полюбившиеся кавер-версии популярных треков разных времен.

О группе

iOstra — новое имя на острие современной тяжелой сцены. Их музыка — это не просто копия старых образцов; они ломают шаблоны и создают уникальное звучание. Гремучая смесь металкора, пост-хардкора, альтернативы и поп-мелодий вызывает сильные эмоции, способные как разбить, так и исцелить.

Музыканты iOstra

На вокале — Павел Крюков, обладающий голосом, который способен в одно мгновение завыть по-чёрному, а в следующее — тронуть до глубины души искренностью. За гитарной стеной стоит Никита Жуковский, созданный для того, чтобы рубить риффы, от которых дрожат мониторы. Артём Пудиков добавляет грува, обеспечивая хребет и мясо в каждой ноте, а Виталя Беленко ведет бой на барабанах, каждая партия которого звучит как выстрел.

Энергия на сцене

На сцене iOstra царит чистая энергия, злость, надрыв и красота. Каждое выступление группы напоминает последнюю главу дневника, сожженную на глазах у публики. Уже сейчас они успели прогреметь своими мощными каверами, разлетевшимися по TikTok и стриминговым платформам.

Свой звук и свое слово

Главная ценность iOstra — это их уникальный саунд и неординарное слово, а также уверенное место в тяжёлой музыке нового поколения. iOstra — это не мода, это чувство, которое невозможно выключить.

Купить билет на концерт iOstra

Помощь с билетами
В других городах
Май
16 мая суббота
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт
12+
Классическая музыка
Ирина Алёшина «В объятьях оперы». Новогодний концерт
31 декабря в 15:00 Дом Шредера
от 800 ₽
Алексей Квашонкин. Проверочный стендап-концерт
18+
Юмор
Алексей Квашонкин. Проверочный стендап-концерт
8 января в 19:00 Stage Standup Club
от 1500 ₽
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
26 декабря в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше