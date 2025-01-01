Меню
Музыкально-литературная композиция о творчестве Иосифа Бродского

Приглашаем вас на уникальную музыкально-литературную композицию, посвященную творчеству великого русского поэта Иосифа Бродского. На вечере прозвучат такие знаменитые стихи, как «Не выходи из комнаты», «Пилигримы», «Одиночество», «Я вас любил», «Прощай», «Воротишься на родину», «Народ», а также неизвестные отрывки, неоконченные произведения и дневниковые записи поэта.

Бродский и джаз

Главным героем вечера станет Иосиф Бродский — лауреат Нобелевской премии, чье творчество продолжает вызывать отклик в сердцах миллионов читателей. В одном из интервью Елена Петрушанская спросила поэта, что для него означает джаз. Бродский ответил: «Трудно выразить всё… прежде всего он сделал нас. Раскрепостил». Это высказывание подчеркивает, как мечта о свободе звучала как в музыке, так и в творчестве самого Бродского.

Музыканты вечера

Во время мероприятия джаз-квинтет под руководством Платона Газелериди создаст атмосферу, которая поможет задействовать все нити, связывающие Екатеринбург и творческий мир Бродского. Блестящие музыканты сопроводят блестящие стихи, выстраивая мост между различными мирами и культурами.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству и ощутить магию поэзии в сочетании с живой музыкой. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Февраль
16 февраля понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1200 ₽

