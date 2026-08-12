Выставка «Иосиф Бродский. Натюрморт» в Музее Анны Ахматовой

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме представляет новую постоянную экспозицию, посвященную жизни и творчеству Иосифа Бродского. Выставка «Иосиф Бродский. Натюрморт» фокусируется на значимой роли вещей в его поэзии, используя подлинные мемориальные предметы.

Эклектичный портрет поэта

Выставка не является хронологическим рассказом о жизни Бродского. Скорее, это эклектичный портрет, созданный на основе свободных ассоциаций. Здесь вы увидите Бродского как нобелевского лауреата, курильщика, сына и поэта.

Предметы из жизни Бродского

Экспозиция включает сотни вещей из дома Мурузи и американских адресов поэта, среди которых мебель, предметы быта, книги, рисунки и фотографии. Эти объекты не только рассказывают о быте Бродского, но и служат вдохновением для его творчества.

Чтение через поэзию

Особенностью выставки является буквальное прочтение коллекции меморий Бродского через его известное стихотворение «Натюрморт». Это подход позволяет объединить два разных аспекта музейной экспозиции: традиционное пространство квартиры Пуниных-Ахматовой и литературное наследие Бродского.

Эта выставка станет интересной находкой для всех, кто ценит поэзию и хочет глубже понять мир Иосифа Бродского.