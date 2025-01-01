Спектакль Ионеско

Танцевальный спектакль от проекта Context Дианы Вишнёвой

Диана Вишнёва, Жиль Роман и труппа Context представляют новый проект в рамках фестиваля Context. В центре внимания — двухактный вечер, вдохновлённый текстами Эжена Ионеско. Программа соединяет работы, основанные на произведениях автора, однако радикально различающиеся по пластическому языку.

I акт: Театр бесконечно повторяющихся действий

Концепция, постановка и хореография — Олег Степанов в коллаборации с танцовщиками труппы Context. В основе лежат фрагменты пьес Эжена Ионеско, а музыка принадлежит Дьёрдю Лигети и Максиму Денюку.

Саунд-микс: Олег Степанов. Исполняют: Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Егор Кабанов, Элина Кавалерова, Алина Костарева, Владислав Мирошниченко, Рената Назметдинова, Саша Носов, Карина Одинцова, Роман Осипов, Любовь Савчук, Дамир Смаилов, Ангелина Федорова, Илья Шумилов.

Спектакль погружает зрителя в танцевальную историю, полную словесных игр. Фрагменты историй и вспышки памяти на сцене создают уникальную атмосферу, где персонажи преодолевают границы своих ролей, а реальность проникает в игру.

II акт: Les Chaises / Стулья

Хореография: Морис Бежар, восстановленная Жилем Романом. Музыка: Рихард Вагнер. В исполнении примы-балерины Дианы Вишнёвой и Жиля Романа.

Балет «Les Chaises», созданный в 1981 году, основан на пьесе Эжена Ионеско и включает в себя прелюдию и фрагмент «Liebestod» из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Мировая премьера прошла 24 апреля 1981 года с участием Мориса Бежара и Лауры Проенса.

Этот трогательный балет сочетает речь и танец, повествуя о неотвратимом течении времени. Роли пожилой пары, живущей в мире грёз, исполнит не кто иной, как Диана Вишнёва и главный хранитель наследия Бежара, Жиль Роман.