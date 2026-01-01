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Иоланта
Киноафиша Иоланта

Спектакль Иоланта

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 16+
Режиссер Андрей Сергеев
Возраст 16+

О спектакле

Иоланта: Возвращение в Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Не упустите уникальную возможность посетить спектакль «Иоланта» в режиссуре Андрея Сергеева! Это произведение, написанное великим композитором Петром Ильиным, вновь возвращается на сцену Краснодарского музыкального театра «Премьера». Премьера состоится 15 ноября 2023 года.

О спектакле

«Иоланта» — это опера в одном действии, которая рассказывает историю о слепой принцессе Иоланте, живущей в мире, где она не знает о своей слепоте. Спектакль затрагивает темы любви, надежды и самооткрытия. Музыка Чайковского наполняет каждую сцену эмоциональной глубиной и красотой.

Режиссура Андрея Сергеева

Андрей Сергеев, известный своими новаторскими подходами к классическим произведениям, обещает подарить зрителям свежий взгляд на эту известную историю. Его характерная интерпретация подчеркивает не только музыкальные, но и драматургические аспекты оперы.

Интересные факты

  • Опера «Иоланта» была написана в 1892 году и впервые представлена в Санкт-Петербурге.
  • В спектакле будет задействован оркестр театра, а также талантливые солисты, которые сделали имя в мире оперного искусства.
  • На сцене вы сможете увидеть не только музыкальные номера, но и захватывающую хореографию, что сделает спектакль визуально ярким.

Билеты

Билеты на спектакль уже в продаже! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события. Спешите, количество мест ограничено!

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Фотографии

Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта
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