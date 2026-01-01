Опера «Иоланта» в Мариинском театре

Сюжет

В опере Петра Ильича Чайковского «Иоланта» раскрывается история дочери короля Рене, слепой с рождения. Иоланта не знает о своем недостатке, так как по приказу отца никто не упоминает при ней о зрении и свете. Король Рене мечтает о чудесном исцелении дочери, но осознает, что для этого она должна узнать о своей слепоте и захотеть прозреть.

В это время в тихом убежище Иоланты появляются рыцари Готфрид Водемон и Роберт. Роберт, будучи в детстве помолвленным с Иолантой, равнодушен к ней, а вот Водемон сразу же влюбляется. Когда он просит Иоланту подарить ему розу, она протягивает ему белую, и Водемон догадывается о ее слепоте. Он рассказывает ей о красоте мира и свете, но его слова не пробуждают в девушке желания видеть.

В отчаянии король Рене угрожает Водемону смертной казнью, если лечение не поможет. Опасаясь за жизнь Водемона, Иоланта соглашается на операцию, которая может вернуть ей зрение. Тем временем Роберт признается королю, что любит другую женщину и не может жениться на Иоланте. Узнав, что операция прошла успешно, король освобождает Роберта от клятвы и благословляет брак Иоланты и Водемона. Завершает историю торжественный гимн во славу Божию.

Исторический контекст

«Иоланта» — последняя опера Чайковского, впервые представлена в 1892 году, за год до смерти композитора. Изначально она задумывалась как часть двойного спектакля вместе с балетом «Щелкунчик». Хотя музыкальное родство этих произведений очевидно, сегодня их чаще исполняют отдельно.

Интересные факты

Очарование «Иоланты» заключается не только в сказочном сюжете и популярности сольных номеров. За внешней простотой скрывается глубокая символистская драма, где герои рассуждают о жизни, а действия происходят в их внутреннем мире. Главная героиня, лишенная зрения, символизирует переход от мрака к свету, который отражается и в музыкальной драматургии — от тревожного вступления к гимну света в финале. Эта особенность делает «Иоланту» привлекательной как для выпускных работ консерваторцев, так и для репертуаров российских театров.