Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иоланта
Киноафиша Иоланта

Спектакль Иоланта

Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Иоланта» в театре «Зазеркалье»

Театр «Зазеркалье» с гордостью представляет оперу Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Эта постановка выделяется на фоне множества интерпретаций, представленных на других сценах. В спектакле участвуют лучшие солисты театра, которые привносят в музыкальную сказку свою уникальную энергетику и талант.

Сценография и костюмы были разработаны известным художником Еленой Орловой, чьи работы украшали многие востребованные оперы театра. Это добавляет особую атмосферу и визуальную выразительность к уже трогательной сюжетной линии.

История о незрячей девушке, которая обретает возможность видеть, раскрывает глубокие философские темы. Спектакль поднимает вопросы о любви, вере, свете и о том, как важно видеть не только глазами, но и сердцем. Эта светлая опера, являясь последней композицией Чайковского, завораживает зрителей своей мистической атмосферой.

Опера «Иоланта» в театре «Зазеркалье» — это трогательная музыкальная сказка для взрослых, которая обещает стать незабываемым событием театрального сезона. Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль.

Купить билет на спектакль Иоланта

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Иоланта Иоланта Иоланта Иоланта

В ближайшие дни

Рождение Сталина
18+
Драма Классическая драма
Рождение Сталина
19 мая в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
22 марта в 12:00 Karlsson Haus на Ломоносова
от 1500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
9 августа в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше