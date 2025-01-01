Опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского на сцене Геликон-оперы

Спектакль «Иоланта» вновь представит зрителям удивительный мир, наполненный драматизмом и светом любви. В создании этой оперы поучаствовала выдающаяся команда: режиссёр – лауреат Второго международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера» Сергей Новиков, музыкальный руководитель и дирижёр – народный артист России Евгений Бражник, художники-постановщики – Александр Купалян и Глеб Мухаметлатыпов, художник по костюмам – Мария Высотская, художник по свету – Денис Енюков, а хормейстером стал Евгений Ильин.

Сюжет и история создания

«Иоланта» была написана Чайковским в июле 1891 года. Композитор, сочиняя оперу, писал своему брату Модесту: «Более чем когда-либо я влюблён в сюжет «Иоланты», и твоё либретто сделано вполне отлично. Я напишу такую оперу, что все будут плакать». Основой произведения стала драма датского драматурга Генриха Герца «Дочь короля Рене».

Главная героиня, слепая принцесса Иоланта, выросла в прекрасном, но замкнутом пространстве. Она не знает о своём недуге, так как слепота является государственной тайной короля Рене. Иоланта, несмотря на заботу подруг и подданных, ощущает, что ей чего-то не достаёт. Узнав о своей слепоте от случайно оказавшегося в замке рыцаря Водемона, она не испытывает желания прозреть, так как привыкла жить в гармонии без зрения. Однако желание излечиться просыпается в ней, когда под угрозой оказывается жизнь Водемона, которого она полюбила всем сердцем.

Актуальность и философия

Премьера «Иоланты» состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре. Более ста лет спустя опера продолжает завораживать зрителей своей одухотворенностью и искренностью. Её философское содержание и посыл актуальны в любое время, особенно в нашем цифровом мире, где блеск гаджетов ослепляет миллионы. Стремление сохранить «зоркость сердца» становится важнее, чем когда-либо.

Как писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей повести «Маленький принц»: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Только настоящая любовь способна исцелить и телесную, и духовную слепоту.

Спектакль проходит при поддержке Благотворительного фонда Святителя Григория Богослова и АНО «Арт-Гелиос».