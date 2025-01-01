Опера «Иоланта» в Эрмитажном театре

Опера Чайковского «Иоланта» завершила его оперное творчество и стала одним из самых светлых произведений композитора. Замысел этой оперы зрело в сознании Чайковского на протяжении многих лет. Еще в 1883 году, прочитав романтическую драму в стихах датского поэта Генриха Герца, Чайковский был очарован ее поэтичностью и оригинальностью.

В 1888 году композитор увидел пьесу Герца на сцене московского Малого театра и окончательно утвердился в мысли о создании оперы. Летом 1890 года последовал заказ от Мариинского театра на камерную оперу, что дало Чайковскому возможность реализовать давно задуманный проект в сотрудничестве с братом Модестом Чайковским, написавшим либретто.

Сюжет и настроение

Действие «Иоланты» разворачивается в XV веке на юге Франции, в Провансе. Однако Чайковского занимала не столько историческая достоверность, сколько душевная драма главной героини. Опера является гимном жизни и любви, утверждающим веру в победу добра и света.

Премьеры и постановки

Премьера «Иоланты» состоялась 6 декабря 1892 года в Петербурге под дирижированием Э. Направника. Московская премьера прошла уже после смерти композитора, 11 ноября 1893 года. В театре консерватории первая постановка оперы состоялась в 1941 году, а следующая — только в 1998 году.

Сценография и трактовка

Спектакль задуман в духе оратории. Это обуславливает сдержанность сценического движения, торжественность общей интонации и особенности сценографии, созданной художником Олегом Головко. «Иоланта» приглашает зрителя не только насладиться музыкой, но и задуматься о глубоком внутреннем мире героев.