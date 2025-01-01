Опера Петра Чайковского «Иоланта» в Мариинском театре

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Музыка: Петр Чайковский

Либретто: Модест Чайковский по драме Хенрика Херца «Дочь короля Рене»

Режиссер адаптации: Анна Шишкина

Художник по свету: Олег Меркулов

Сюжет

Дочь короля Рене Иоланта слепа, но не подозревает о своей слепоте. По приказу отца, ей запрещено упоминать о зрении и свете. Вокруг Иоланты все приветливы и ласковы: король, подруги, старая кормилица. Однако короля мучает мысль об исцелении дочери. Для этого Иоланта должна узнать о своей слепоте и захотеть прозреть.

В тихом приюте Иоланты появляются рыцари Готфрид Водемон и его друг Роберт. Роберт, ранее помолвленный с Иолантой, равнодушен к ней, в то время как Водемон влюбляется без памяти. Оставшись наедине, Водемон просит у Иоланты на память красную розу. Она протягивает ему белую, и тогда он осознает её слепоту. Он рассказывает Иоланте о красоте мира и свете, но это не пробуждает в ней желания видеть.

Конфликт и развязка

Король Рене, в отчаянии, угрожает Водемону смертной казнью, если лечение дочери не увенчается успехом. Опасаясь за жизнь человека, ставшего ей близким, Иоланта соглашается на операцию, которая вернет ей зрение. Тем временем Роберт признается королю, что любит другую и не может взять в жены его дочь.

Узнав о том, что Иоланта обрела зрение, король прощает Роберта, освобождает его от клятвы и дает согласие на брак дочери с Водемоном. На свадьбе все присутствующие поют благодарственный гимн во славу Божию.

Интересные факты