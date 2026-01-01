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Иоланта. Карлик
Киноафиша Иоланта. Карлик

Спектакль Иоланта. Карлик

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Денис Азаров
Возраст 12+

О спектакле

Притчи о слепоте и неведении

Иоланта: История прозрения и любви
Последняя опера П. И. Чайковского «Иоланта» была создана в 1891 году, а ее премьера состоялась в 1892. Сюжет о слепой девушке, не осознающей своей слепоты, пронизан религиозными мотивами прозрения и исцеляющей любви. Музыкальный язык оперы, полный лиризма и мелодичности, делает её кульминацией творческого пути Чайковского.

Карлик: Драма осмеянного уродства
В пару к «Иоланте» часто ставится одноактная опера Александра фон Цемлинского «Карлик», созданная в 1919–1921 годах и впервые исполненная в 1922. Либретто основано на сказке Оскара Уайльда «День рождения инфанты». История отвергнутого и осмеянного карлика отражает личную драму композитора, связанную с разрывом отношений с Альмой Шиндлер (позже Малер). В этой опере сочетаются вагнеровские мелодии, роскошная малеровская оркестровка и индивидуальное мастерство Цемлинского как дирижера и педагога.

Единство противоположностей
Дуэт «Иоланты» Чайковского и «Карлика» Цемлинского раскрывает многогранную картину позднеромантической оперы. Эти произведения, каждое по-своему, исследуют темы любви, принятия и трагедии, показывая глубину человеческих переживаний.

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