Экспериментальная интерпретация "Гензель и Гретель" в театре "Муха"

В театре «Муха» состоится уникальный спектакль, который объединяет в себе шум, театр предметов и перформацию. Посетители смогут стать частью увлекательного опыта, выбирая свой способ восприятия: можно смотреть представление или слушать, закрыв глаза.

Суть спектакля

В центре постановки лежит психологический анализ известной сказки «Гензель и Гретель». Отклоняясь от привычного нарратива, спектакль погружает зрителей в глубокое исследование классической истории, предлагая им по-новому взглянуть на знакомые сюжетные линии.

Формат взаимодействия

На сцене расположены 6 актёров, которые сидят напротив 6 зрителей. Такой формат позволяет каждому участнику принимать решение о том, где располагаться и каким образом воспринимать происходящее – внимательно следить за действиями на сцене или сосредоточиться на звуках.

Спектакль понравится тем, кто ценит экспериментальный театр и стремится к глубинному анализу классики.