Иоганн Штраус. Сказки Венского леса. Оркестр «Северная Венеция»

Погружение в волшебство музыки Штрауса

Приглашаем вас на новую программу «Сказки Венского леса», где вы сможете окунуться в мир искрящегося волшебства и веселья с музыкой Иоганна Штрауса — короля вальсов! Его мелодии не просто красивые, это настоящая симфония весеннего праздника души, фейерверк эмоций, который согреет вас в любую погоду.

Во время этого музыкального переработанного балета представьте себя на великолепном балу в Вене. В воздухе кружатся шуршащие платья, а знаменитый «Голубой Дунай» заставляет сердца биться чаще.

Интриги и юмор

Вы сможете окунуться в захватывающую интригу «Летучей мыши», предвкушая блистательную увертюру оперетты, наполненную искрящимся юмором и любовными интригами. Эта программа перенесет вас в мир грез и романтики.

Музыка, которая дарит эмоции

Забудьте о повседневных заботах под звуки задорной «Польки на охоте» и других популярных произведений Иоганна Штрауса. Позвольте музыке наполнить вашу жизнь яркими эмоциями в неповторимой акустике старинного собора Петрикихре, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга!

Оркестр «Северная Венеция»

Исполнители: Оркестр «Северная Венеция», под руководством художественного руководителя и дирижера Эдуарда Томши, создадут незабываемую атмосферу этого события.