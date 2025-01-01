Меню
Иоганн Себастьян Бах в сиянии свечей
Иоганн Себастьян Бах в сиянии свечей

О концерте

Концерт "В свете свечей: Иоганн Себастьян Бах"

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт "В свете свечей: Иоганн Себастьян Бах", который пройдет под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии. Это уникальное место славится своей совершенной акустикой и торжественной атмосферой.

При мерцающем свете свечей вы отправитесь в музыкальное путешествие, где каждая нота будет проникать в самую глубину вашей души. В честь 120-летия исторического английского органа собора прозвучат известные произведения величайшего композитора органной музыки — Иоганна Себастьяна Баха. Исполнят их виртуозные мастера, создавая незабываемую атмосферу.

Подарите себе музыкальный праздник

Не упустите возможность подарить себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который наполнит вечер фейерверком эмоций и незабываемыми впечатлениями.

Важно знать

  • Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии.
  • Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
  • Обратите внимание: состав артистов может меняться.

Исполнители концерта

Исполнитель на 21 октября: Александра Веткина (орган) — выпускница кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ. Она принимала участие в мастер-классах известных европейских музыкантов, таких как Э.Л. Кинг и М. Бисли. Александра выступала в ансамбле старинной музыки «Musica Universalis» и является кантором Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе). Также она активный автор подкаста «Саша и Маша», посвященного старинной музыке.

Исполнитель на 18 ноября: Сергей Силаевский (орган) — известный петербургский органист и художественный руководитель Собора св. Петра и Павла «Петрикирхе». Лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей, Сергей работает над развитием органной музыки и активен в педагогической деятельности.

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
3 января суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 599 ₽
10 февраля вторник
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 599 ₽

