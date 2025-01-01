Меню
Иоганн Себастьян Бах. Сонаты и партиты
Иоганн Себастьян Бах. Сонаты и партиты

Продолжительность 1 час 45 минут

О концерте

Цикл «Музыкальный альянс»: Иоганн Себастьян Бах

Театр «Астана Опера» приглашает на третий концерт из цикла «Музыкальный альянс», посвященный 340-летию со дня рождения величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха. Этот концерт станет уникальной возможностью услышать бессмертные произведения Баха, которые продолжают вдохновлять исполнителей и зрителей на протяжении столетий.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат сонаты и партиты для скрипки соло, интерпретируемые талантливыми казахстанскими музыкантами, среди которых:

  • Анель Шакирова
  • Акмарал Жангазина
  • Мадина Капеув
  • Еркебулан Сапарбаев
  • Асель Жакижанова
  • Багдат Абильханов, Заслуженный деятель Казахстана

Детали концерта

Концерт длится 1 час 45 минут, и рекомендуется для зрителей старше 10 лет. Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и произведений.

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах, чье наследие profoundly изменило музыкальную практику, является одним из самых влиятельных композиторов Западной музыки. Его работы охватывают различные музыкальные стили и виды, и продолжают исполняться и изучаться во всем мире.

Условия возврата билетов

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен невозможны.

Приглашаем всех любителей классической музыки насладиться вечерами, наполненными великолепием произведений Баха, и погрузиться в атмосферу музыкального искусства!

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1

