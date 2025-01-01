Иоганн Себастьян Бах: органный концерт в Мариинском театре

Исполнитель: Эльнора Гросс (орган), обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира» в 2020 году.

Программа концерта

В программе прозвучат выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха:

Концерт ля минор, BWV 593 (по Вивальди)

Вступление к кантате № 29 «Благодарим тебя, о Боже» (транскрипция Марселя Дюпре)

Пастораль фа мажор, BWV 590

Чакона ре минор, BWV 1004 (транскрипция для органа)

Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

Хоральная прелюдия O Mensch, bewein dein Sünde groß («О, человек, оплакивай свой тяжкий грех»), BWV 622

Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532

Хоральная прелюдия Christus, der uns selig macht («Христос, даровавший нам блаженство»), BWV 620

Пассакалья до минор, BWV 582

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах, один из величайших композиторов эпохи барокко, оставил после себя богатое наследие, которое до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Его органная музыка известна своей глубиной и технической сложностью. Концерт, в котором прозвучат как оригинальные произведения, так и их транскрипции, позволит зрителям насладиться великолепием органного звучания в исполнении Эльноры Гросс.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Баха и насладиться его шедеврами в живом исполнении!