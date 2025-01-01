Иоганн Себастьян Бах. Органный концерт

Исполнитель: Эльнора Гросс (орган), обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира» в 2020 году.
В программе прозвучат выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха:
Иоганн Себастьян Бах, один из величайших композиторов эпохи барокко, оставил после себя богатое наследие, которое до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Его органная музыка известна своей глубиной и технической сложностью. Концерт, в котором прозвучат как оригинальные произведения, так и их транскрипции, позволит зрителям насладиться великолепием органного звучания в исполнении Эльноры Гросс.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Баха и насладиться его шедеврами в живом исполнении!