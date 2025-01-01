Меню
Киноафиша Иоганн Себастьян Бах. Органный концерт

Иоганн Себастьян Бах. Органный концерт

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Иоганн Себастьян Бах: органный концерт в Мариинском театре

Исполнитель: Эльнора Гросс (орган), обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Золотая лира» в 2020 году.

Программа концерта

В программе прозвучат выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха:

  • Концерт ля минор, BWV 593 (по Вивальди)
  • Вступление к кантате № 29 «Благодарим тебя, о Боже» (транскрипция Марселя Дюпре)
  • Пастораль фа мажор, BWV 590
  • Чакона ре минор, BWV 1004 (транскрипция для органа)
  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
  • Хоральная прелюдия O Mensch, bewein dein Sünde groß («О, человек, оплакивай свой тяжкий грех»), BWV 622
  • Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532
  • Хоральная прелюдия Christus, der uns selig macht («Христос, даровавший нам блаженство»), BWV 620
  • Пассакалья до минор, BWV 582

Интересные факты

Иоганн Себастьян Бах, один из величайших композиторов эпохи барокко, оставил после себя богатое наследие, которое до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Его органная музыка известна своей глубиной и технической сложностью. Концерт, в котором прозвучат как оригинальные произведения, так и их транскрипции, позволит зрителям насладиться великолепием органного звучания в исполнении Эльноры Гросс.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Баха и насладиться его шедеврами в живом исполнении!

Декабрь
19 декабря пятница
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

