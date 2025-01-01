Меню
Иоганн Гросс и русская музыкальная аристократия
Иоганн Гросс и русская музыкальная аристократия

Иоганн Гросс и русская музыкальная аристократия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт струнного квартета им. Н. А. Римского-Корсакова

Приглашаем вас на концерт струнного квартета им. Н. А. Римского-Корсакова, который обещает стать незабываемым музыкальным событием. В программе — исполнение произведений классической музыки в уникальной интерпретации талантливых музыкантов.

Исполнители

  • Михаил Бондарев — скрипка
  • Екатерина Белисова — скрипка
  • Алексей Попов — альт
  • Игорь Клыков — виолончель
  • Анна Недорезова (сопрано) — лауреат международных конкурсов
  • Серафим Волков — виолончель
  • Михаил Бузин — фортепиано

Ведущий концерта

Концерт будет вести кандидат искусствоведения Галина Петрова, которая познакомит зрителей с произведениями, расскажет об их истории и особенностях исполнения.

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта, что позволяет погрузиться в мир музыки без перерыва.

Не упустите возможность насладиться волшебством струнной музыки в исполнении выдающихся музыкантов. Билеты уже в продаже!

Октябрь
29 октября среда
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

