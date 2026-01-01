Поэтический моноспектакль «Инь & Ян» в театре имени М.А. Булгакова

В театре имени М.А. Булгакова состоится поэтический моноспектакль «Инь & Ян», в котором поэтесса Екатерина Копеева исследует внутренние противоречия и стремление к гармонии между двумя полюсами души.

Спектакль предлагает зрителям остановиться и услышать себя через призму поэзии, эмоций и живого присутствия момента. В этом откровенном разговоре со зрителем раскрываются темы борьбы чувств, взаимодействия света и тени, силы и уязвимости.

«Инь & Ян» станет настоящим открытием для тех, кто ценит глубокие разговоры и поэтические интерпретации внутреннего мира. Это вечер, который позволит задуматься о том, как свет и тень сосуществуют в нас, а сила и уязвимость идут рука об руку.

Москва вновь станет свидетелем истории о том, как важно услышать себя в мире, где все требует скорости. Не пропустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который оставит внутри ощущение тишины и света.