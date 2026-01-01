18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Invertor» 

Погрузитесь в атмосферу рок-музыки на грандиозном концерте группы «Invertor». Это событие обещает быть масштабным, ведь группа представит не только новый, неопубликованный материал, но и эксклюзивный показ клипа до его официальной премьеры на цифровых платформах.

Организатором выступает Madstream Booking, известный своими яркими и запоминающимися музыкальными событиями. Если вы поклонник тяжелой музыки, не пропустите возможность увидеть одну из самых рьяных групп России и насладиться уникальным концертом!

Важно отметить, что в рамках этого выступления группа «Invertor» отправится в тур, посвященный выходу нового альбома. Мероприятие обещает быть интригующим — песен будет много, а настроения многообразные. Группа не оставит вас равнодушными, а новая программа оставит только самые яркие впечатления!

Готовьтесь к Дискомфорту в своем городе! Это мероприятие станет идеальным местом для всех любителей рока и фанатов группы «Invertor». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального опыта!

В других городах
Май
22 мая пятница
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1700 ₽
23 мая суббота
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1700 ₽
26 мая вторник
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1700 ₽
28 мая четверг
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1700 ₽

