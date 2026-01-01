Спектакль Интуиция

О проекте

Константин Хабенский и Александр Цыпкин решили выяснить, кому сочувствует отечественный зритель. Их интерактивный литературный проект «Интуиция» стартовал пять лет назад и с успехом прошел по России. В программу вошли 12 монологов, созданных совместно писателем и артистом, по мотивам которых написана и поставлена одноименная пьеса.

Сюжет

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова читают монологи людей, которые только что умерли и попали на тот свет. Они делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, раскаиваясь в том, что не успели сделать какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который им стыдно, или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот момент и быть заснятым на камеру.

Разные истории объединяет одно: два ангела подслушивают монологи, и один из них должен принять решение, кого отправить на один день назад, чтобы перепрожить свой последний день. Правила игры таковы, что человек всё равно умрёт, это неизменно, но может что-то исправить.

Интерактивность

После прочтения монологов зрители могут зайти в раздел «Интуиция» на сайте tsypkin.com и высказать свою точку зрения — кому они сочувствуют, но выбрать можно только одного. Результаты голосования по каждому конкретному спектаклю и в целом по стране доступны постоянно, так можно наблюдать за тем, как меняется мнение зрителей о том, кому же из героев они сочувствуют в большей степени.

Сумма всех голосов по итогам 2023 года по отдельным опросам составила несколько десятков тысяч, а количество отдельных опросов превысило более сотни тысяч.

Отзывы и влияние

«Наверное, самое важное для меня произведение на сегодняшний день — это «Интуиция». Прежде всего потому, что после каждого спектакля мне пишут зрители о том, что они сразу же позвонили человеку, которому не могли позвонить несколько лет, попросили у кого-то прощения, что-то изменили в своей жизни» — отмечает Александр Цыпкин.

Проект «Интуиция» продолжает вдохновлять и трогать сердца зрителей, заставляя задуматься о самых важных вещах в жизни.