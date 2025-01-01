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Интуиция
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Спектакль Интуиция

Постановка
Театр «Кот» 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера пьесы «Интуиция» Александра Цыпкина и Константина Хабенского в Воронеже

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Интуиция», созданный в сотрудничестве Александра Цыпкина и Константина Хабенского. Этот театральный проект обещает стать ярким событием сезона, погружая зрителей в мир неожиданных историй и глубоких размышлений.

О чем пьеса?

В центре сюжета — 13 человек, оказавшихся за чертой. Каждая из их историй раскрывает уникальный взгляд на жизнь и судьбу. Спектакль исследует, как люди попадают в непростые ситуации и какие пути они выбирают для выхода из них.

Сюжетные линии

Два смотрителя не просто наблюдают за судьбами героев, они становятся проводниками через запутанные лабиринты местной бюрократии. Один из персонажей получает шанс вернуться и исправить свои ошибки. Но кто именно это сделает? Ответ на этот вопрос, дорогие зрители, вам предстоит найти самим.

Интересные факты

Спектакль «Интуиция» — это не только оригинальная история, но и возможность увидеть на сцене талантливых актеров, включая Константина Хабенского, известного по множеству ярких ролей в театре и кино. Пьеса затрагивает актуальные темы, которые близки каждому из нас, что делает её особенно резонирующей.

Как попасть на спектакль?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события! Билеты уже в продаже, и мы рекомендуем забронировать места заранее, чтобы насладиться этой уникальной постановкой.

Ждем вас на спектакле «Интуиция» — погружение в мир эмоций и размышлений гарантировано!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Иван Подольский
Алексей Годин
Максим Амоль
Анастасия Проскурякова
Ольга Толубаева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
13:00 от 1600 ₽

Фотографии

Интуиция Интуиция Интуиция Интуиция Интуиция Интуиция

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