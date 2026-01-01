Интонация. OST «Молодежка». За мечтой...

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт группы «Интонация»

Представляем вашему вниманию концерт группы «Интонация» в рамках большого тура «За мечтой». Это музыкальное событие обещает стать ярким событием для всех ценителей качественной музыки.

Новинки и хиты

На концерте зрителей ждут как любимые хиты, так и новые песни. Каждое выступление группы насыщено эмоциями, что делает атмосферу невероятно тёплой и близкой.

История и философия тура

Тур «За мечтой» — это не просто серия выступлений. Это история о пути, искренности и движении вперёд, которую музыканты делят с каждым слушателем. Группа стремится создать связь с аудиторией, связывая каждый звук с близкими и понятными переживаниями.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт группы «Интонация» определенно запомнится вам яркими моментами и эмоциональным зарядом!

Март
15 марта воскресенье
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 3300 ₽
В других городах

Апрель
1 марта воскресенье
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2600 ₽
7 марта суббота
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2600 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2600 ₽
9 марта понедельник
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 2700 ₽
20 марта пятница
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2700 ₽
3 апреля пятница
19:00
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
от 3000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 2700 ₽
17 апреля пятница
20:00
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 2600 ₽
24 апреля пятница
19:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 2700 ₽

