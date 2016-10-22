Интонация. Электричество. Хиты сериала «Молодёжка» и не только

Концерт хитов из «Молодёжки»

Группа «Интонация» представит зрителям уникальный концерт, на котором прозвучат самые известные хиты из сериала «Молодёжка». У каждого из этих произведений своя история, и они стали настоящими символами для поклонников шоу.

Звучат только лучшие композиции

В программе концерта можно будет услышать такие популярные песни, как «Скажи, как мне жить», «Пускай», «В одном ряду» и «Аллергия». Эти музыкальные номера завоевали сердца зрителей и продолжают звучать в эфире.

Группа «Интонация»

Группа, создавшая множество популярных треков, активно принимает участие в различных мероприятиях, продолжая радовать публику своим выступлениями. Их стиль — это сочетание ярких мелодий и искренних текстов, что делает выступления особенно запоминающимися.

Почему стоит прийти

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться живой музыкой и познакомиться с творчеством группы, которая смогла объединить множество меломанов. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых исполнителей и насладиться атмосферой театра.