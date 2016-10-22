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Интонация. Электричество. Хиты сериала «Молодёжка» и не только
Билеты от 3500₽
Киноафиша Интонация. Электричество. Хиты сериала «Молодёжка» и не только

Интонация. Электричество. Хиты сериала «Молодёжка» и не только

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт хитов из «Молодёжки»

Группа «Интонация» представит зрителям уникальный концерт, на котором прозвучат самые известные хиты из сериала «Молодёжка». У каждого из этих произведений своя история, и они стали настоящими символами для поклонников шоу.

Звучат только лучшие композиции

В программе концерта можно будет услышать такие популярные песни, как «Скажи, как мне жить», «Пускай», «В одном ряду» и «Аллергия». Эти музыкальные номера завоевали сердца зрителей и продолжают звучать в эфире.

Группа «Интонация»

Группа, создавшая множество популярных треков, активно принимает участие в различных мероприятиях, продолжая радовать публику своим выступлениями. Их стиль — это сочетание ярких мелодий и искренних текстов, что делает выступления особенно запоминающимися.

Почему стоит прийти

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться живой музыкой и познакомиться с творчеством группы, которая смогла объединить множество меломанов. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых исполнителей и насладиться атмосферой театра.

Купить билет на концерт Интонация. Электричество. Хиты сериала «Молодёжка» и не только

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Октябрь
22 октября четверг
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 3500 ₽
В других городах
Август
28 августа пятница
19:00
Пространство «К-30» Санкт-Петербург, Красного Текстильщика, 10–12, литера АШ, вход с Синопской наб.
от 2900 ₽

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