Спектакль по стихотворениям Александра Гельмана в театре «Эрмитаж»

Спектакль «Интервью с душой» — это драматическая композиция, основанная на стихотворениях Александра Гельмана. В рамках проекта «Театр Михаила Левитина глазами его учеников» зрители смогут исследовать вечные вопросы человеческого существования.

Четверо персонажей встречаются на «полустанке вечности». Кто они? Откуда пришли и куда идут? Почему оказались здесь и чего ждут? Это размышления, волнующие каждого из нас на протяжении жизни. Спектакль предлагает возможность искреннего диалога с собственной душой.

Музыкальное сопровождение

В постановке звучит радиоверсия стихотворений Гельмана в исполнении заслуженной артистки России Анастасии Ислентьевой. Также исполняются джазовая композиция «Caravan» в исполнении оркестра Дюка Эллингтона и музыка к песне «Mayn Shtetele Belz» (Мой маленький Бельц) в исполнении Шмуэля Гоголя. Это музыкальное сопровождение добавляет особую атмосферу и глубину целостному впечатлению от спектакля.

О драматурге и режиссере

Александр Гельман — известный советский и российский драматург, чьи пьесы по-прежнему пользуются популярностью в российских театрах. В этой постановке молодой режиссёр Василий Корсунов обращается к стихотворениям и биографической прозе Гельмана, выделяя его искренность и мудрость, накопленные в тяжелые времена.

Творческая команда

Режиссёр: Василий Корсунов

Артисты: Александр Овсянкин, Антон Морозов, Наталия Корниенко, Жанна Никонова.

Спектакль «Интервью с душой» будет особенно интересен любителям театра и ценителям музыкально-драматических произведений.