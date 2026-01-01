Оповещения от Киноафиши
Interplay Fest

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Рейв с Markus Schulz в Москве

Не пропустите долгожданный концерт Interplay Fest в Москве, где выступит легенда мировой транс-сцены Markus Schulz! Этот трижды признанный лучший DJ Америки, постоянный резидент топ-рейтингов DJ Mag и хедлайнер крупнейших фестивалей планеты, таких как Tomorrowland и Ultra, готов подарить зрителям незабываемые эмоции.

Markus Schulz стал символом мощного и эмоционального звучания. В его карьере есть специальные моменты, такие как создание совместного трека с Armin van Buuren, который стал официальным гимном фестиваля A State of Trance. Это событие ежегодно собирает десятки тысяч поклонников по всему миру.

Что вас ждет

Гостей концерта ожидает захватывающая атмосфера международного рейва: масштабный звук, гипнотическое освещение и сет, который проведет через весь спектр эмоций. На сцене также выступят яркие артисты, такие как Terry Golden и Alexander Popov.

Приготовьтесь к незабываемому событию в мире электронной музыки!

Купить билет на концерт Interplay Fest

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
23:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10

